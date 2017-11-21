Орловская область попросила бизнесменов помочь с закупкой лекарств

Орловская область, испытывающая нехватку бюджетных средств, обратилась к бизнесу «на предмет оказания ими гуманитарной помощи» для обеспечения лекарствами льготников, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Откликнулись пока две компании – Болховский завод полупроводниковых приборов и датская фармкомпания NovoNordisk.

Сейчас есть трудности с выдачей препаратов по 91 рецепту, они в области находятся на отсроченном обслуживании, говорится в сообщении.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков поручил местному Департаменту здравоохранения «продолжить работу по привлечению спонсорской и благотворительной помощи» на обеспечение лекарствами льготников.

Откликнулись пока Болховский завод полупроводниковых приборов (город Болхов Орловской области) и расположенный в Калужской области завод датской фармкомпании NovoNordisk, выразивший готовность помочь с поставками инсулина.

Орловской области в год нужно более 450 млн рублей на обеспечение жителей бесплатными лекарствами, а из федеральной казны поступает чуть меньше 156 млн рублей, сообщала ранее пресс-служба правительства.

На «Прямой линии с президентом Владимиром Путиным» 15 июня жительница Орла пожаловалась на задержки в обеспечении лекарствами. Через три часа Росздравнадзор и Следственный комитет инициировали проверку – в том числе и этого обращения. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту необеспечения лекарствами женщины с инвалидностью.

Как выяснил Общероссийский народный фронт (ОНФ), 72% льготников вынуждены покупать лекарства на свои деньги.

Источник: Правительство Орловской области

vademec