«Р-фарм» и Stada протестируют оборудование для маркировки лекарств

Госкорпорация «Ростех» заключила первые контракты на поставку собственного оборудования для маркировки лекарств, которое она производит на мощностях своей структуры «Концерн “Автоматика”», пишет «Коммерсант». По информации издания, первыми оборудование протестируют «Р-фарм» и Stada CIS. Заместитель гендиректор Stada CIS Иван Глушков подтвердил заключение контракта и рассказал, что оборудованием «Ростеха» планируется снабдить три производственные линии на заводах «Нижфарм» и «Хемофарм». Поставки, по его словам, ожидаются в декабре этого года, установка — в январе 2018-го. Стоимость оборудования господин Глушков называть не стал, пояснив лишь, что оно дешевле импортного примерно на 50%.
Как сообщал «ФВ», в середине октября госкорпорация «Ростех» объявила о запуске промышленного производства оборудования для сериализации лекарств.
Оператором проекта выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — дочерняя компания Госкорпорации «Ростех» и USM-group. Соответствующие технологии локализуются на производственных площадках концерна «Автоматика», где будет выпускаться 8 видов оборудования, предназначенного для сериализации, агрегации и аппликации контрольных знаков. В течение 2018 года планируется поставить на рынок около 1200 различных комплектов маркировочного оборудования для фармпроизводителей и дистрибьюторов.
«Объем инвестиций в проект превышает 20 млн евро», – прокомментировал индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации «Ростех» Сергей Куликов.