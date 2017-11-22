Корея инвестирует 25 млн долл. в производство лекарств в Узбекистане

еспублика Корея инвестирует 25 млн долл. в производство своих лекарств в Узбекистане, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на заявление пресс-центра по освещению государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Южную Корею.

Договоренности об организации в Узбекистане производства корейских высокоэффективных лекарственных препаратов Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения достигло во время визита. По соглашению с ведущими корейскими компаниями Dalim BioTech, Yuhan Corporation и Erae, в Узбекистан будет инвестировано 25 млн долл.

Стороны договорились об ускорении реализации инвестиционных проектов. Особое внимание было уделено созданным в Узбекистане семи новым фармацевтическим свободным экономическим зонам. Корейские компании отметили социально-экономические реформы в республике и уверили в своем твердом намерении сотрудничать и инвестировать в Узбекистан.

«Фармацевтический вестник»