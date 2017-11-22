«Об аттестации уполномоченных лиц производителей лекарственных средств для медицинского применения»

Принят: Ноябрь 03, 2017

Приказ Минздрава России №889 от 03.11.2017 г. «Об аттестации уполномоченных лиц производителей лекарственных средств для медицинского применения»

«Фармацевтический вестник»