Pfizer требует возврата препаратов, используемых в США для смертельных инъекций

Компания Pfizer заявила о том, что она решительно возражает против использования ее препаратов для совершения смертной казни, и попросила 31 американский штат вернуть препараты, сообщает сайт In-Pharma Technologist.

Девятого ноября Управление исправительных служб штата Небраска выпустило уведомление о том, что предстоящая смертная казнь заключенного Хосе Сандовала будет проведена путем введения смертельной инъекции препаратов diazepam, fentanyl citrate, cisatracurium besylate и potassium chloride. Дата смертной казни не была объявлена, и штат не назвал источник получения препаратов.

Однако, diazepam, fentanyl citrate и potassium chloride производятся Pfizer и приобретенной ею в 2015 г. Hospira и упоминаются в новейшем документе о политике компании относительно использования ее препаратов для смертельных инъекций при совершении смертной казни.

Официальный представитель компании Томас Бьеджи заявил: «Pfizer создает свои препараты для поддержания и спасения жизней пациентов, которым мы служим. Мы решительно возражаем против использования любого из наших препаратов для смертельных инъекций при смертной казни».

Он сообщил также, что компания обратилась ко всем штатам, в которых разрешена смертная казнь путем введения смертельной инъекции, и выразила «решительный протест» против использования ее препаратов таким образом.

Политика Pfizer ограничивает продажи 13 препаратов, в число которых входят вышеупомянутые 3 ЛС, дистрибьюторам и компаниям, осуществляющим прямые закупки; продажи осуществляются только при условии, что закупщики не будут перепродавать их исправительным учреждениям для смертельных инъекций.

Pfizer – не единственная компания, ограничивающая использование своих препаратов для совершения смертной казни. Более 30 фармпроизводителей, аптек и дистрибьюторов, включая Eli Lilly, Johnson & Johnson, Hikma и Mylan, также высказали свое негативное отношение к проблеме.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»