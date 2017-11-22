Электронный дневник в клинических исследованиях позволяет уменьшить размер выборки в 2 раза и более

При планировании клинических исследований, результаты которых оцениваются по данным дневника пациента, Cпонсоры зачастую выбирают между использованием бумажных носителей и электронных систем.

В 2016 г. компания Смуз Драг Девелопмент разработала и валидировала собственную платформу для использования электронных дневников. Установленная на специально подготовленные планшеты и смартфоны программа позволяет осуществлять сбор данных и в режиме реального времени отправлять их в дата-центр, делая доступными для врачей и мониторов исследования.

В 2016-17 гг. команда Смуз провела, среди прочих, два схожих по дизайну исследования на однородной популяции пациентов с аналогичными препаратами: в первом исследовании использовались бумажные дневники (исследование I, синие графики представлены ниже), во втором – электронные дневники компании Смуз (исследование II, красные графики). Данные исследований были заслеплены и обработаны таким образом, чтобы на их основании можно было проводить сравнительный анализ.

Специалисты Смуз сравнили данные, полученные в этих исследованиях, и сделали выводы, которые могут иметь значение при выборе метода сбора данных от пациентов:

1. В исследовании с использованием электронных дневников дисперсия (разброс данных) была значительно меньше, что способствовало более быстрому набору статистической мощности теста.

График 1 показывает сравнение теоретической (рассчитанной по всем наблюдениям) и реальной (рассчитанной по наблюдениям в каждый момент времени) мощности теста в каждом исследовании. На графике видно, что реальный набор мощности и достижение необходимых 80% в исследовании II происходит быстрее теоретического, что обусловлено более однородными данными. Данные исследования I демонстрируют больший разброс значений и более позднее достижение необходимого минимума.

2. В исследовании с использованием электронных дневников необходимая мощность теста в 80% достигалась на значительно меньшей выборке субъектов исследования. Таким образом, результаты исследования теоретически могли быть достигнуты на значительно меньшем количестве участников исследования.

График 2 демонстрирует зависимость размера выборки, необходимого для достижения мощности теста в 80%, от количества набранных пациентов. На графике видно, что необходимая мощность в исследовании II располагается в более узком коридоре, а максимальное значение выборки субъектов на 67,5% меньше, чем аналогичный показатель в исследовании I.

3. В исследовании с использованием электронных дневников было затрачено значительно меньше времени на ввод и обработку данных.

Параметр в расчете на 1 субъекта Исследование I Исследование II Среднее время на перенос первичной информации в базу данных, мониторинг и обработку запросов на уточнение данных 2 ч 52 мин 22 мин Среднее количество запросов на уточнение данных, единиц 4,8 0,1

Заключение: на этом примере было продемонстрировано, что в клинических исследованиях, дизайн которых предусматривает оценку конечной точки по результатам данных дневника пациента, использование электронных систем дает ряд преимуществ, которые помогают достичь достаточную мощность теста на относительно меньшей популяции субъектов.

С учетом многолетнего опыта статистиков Смуз в применении адаптивного дизайна клинических исследований можно предположить, что такие особенности имеют потенциал применения на практике, когда расчет размера выборки и точек промежуточного анализа строится на основе статистического моделирования с учетом диапазонов коэффициента вариабельности. Это, в свою очередь, снижает стоимость клинического исследования и сокращает его продолжительность по сравнению с исследованием, в котором используются бумажные дневники.

Источник публикации: © 2017, Smooth Drug Development

«Фармацевтический вестник»