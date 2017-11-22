Уральские ученые получат деньги на противодиабетический препарат

Уральский федеральный университет (УрФУ) выиграл конкурс Министерства образования и науки РФ на разработку лекарственного препарата против сахарного диабета.

Научные работы обойдутся в 44 млн руб., из которых 33 млн руб. выделит федеральный бюджет, а оставшиеся 11 млн руб. будут привлекать из внебюджетных источников. Исследования рассчитаны на 2017-2019 гг. Соисполнителем проекта станет Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ), который испытывает препарат на животных.

По словам завкафедрой фармакологии ВолгГМУ профессора Александра Спасова, эффективность препаратов от сахарного диабета невысока – количество больных растет, увеличивается число осложнений, возрастает смертность. По последним данным ВОЗ, в мире около 415 млн больных диабетом II типа, в России – около 4,1 млн.

Разработкой нового препарата занимаются сотрудники Химико-технологического института УрФУ. По словам ученых, создать новую молекулу удалось благодаря изучению азолазинов – семейства химических соединений, которые открыли, а затем синтезировали в университете. Структурно азолазины похожи на природные пурины, составляющие основу нуклеиновых кислот, в том числе ДНК и РНК. Такое сходство наделило азолоазины биологическим действием, из-за чего уральские химики посчитали их перспективными для создания лекарственных препаратов. Сначала азолазины испытывали в качестве антивирусных соединений, а потом выяснили, что их можно рассматривать и как противодиабетические препараты.

«Проблема больных сахарным диабетом – не повышенное содержание сахара в крови, а химические реакции, которые при этом возникают, – поясняет директор Химико-технологического института УрФУ Владимир Русинов (на фото). – Взаимодействие белков с глюкозой приводит к тому, что в организме появляются соединения, которые могут существовать годами, провоцируя тяжелые последствия сахарного диабета».

Ученые нашли ряд соединений, которые блокируют первую стадию этой реакции неферментативного гликирования белков в организме и выбрали молекулу-лидера, которая сейчас проходит испытания.

Михаил Старков

«Фармацевтический вестник»