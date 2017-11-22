В ЕС одобрен препарат для лечения опиоидной зависимости

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат Zubsolv (buprenorphine и naloxone) компаний Orexo и MundiPharma для лечения опиоидной зависимости, сообщает PharmaTimes

Zubsolv – лекарственная форма препарата Suboxone (buprenorphine/naloxone) для приема под язык 1 раз в сутки, продвигаемая в Европе компанией Invidior UK.

По информации компании Orexo, это – первое в Европе лекарственное средство, одобренное в шести различных дозировках, что позволяет более точно подбирать оптимальную дозу и потенциально добиваться индивидуализированного эффекта при приеме меньшего числа таблеток по сравнению с существующими средствами для лечения опиоидной наркомании.

Регистрационная заявка в ЕС была подана на основании данных исследования биоэквивалентности, в котором сравнивали Zubsolv и Suboxone, а также данных обширной клинической программы с участием более 1 тыс. пациентов с опиоидной зависимостью.

Опиоидная наркомания – это не только хроническое заболевание, но и серьезная проблема здравоохранения. По оценке экспертов, 1,3 млн человек в Европе, потребляющих опиоидные препараты, находятся в группе высокого риска развития зависимости.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»