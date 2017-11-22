«Мобильную таблетку» от панических атак попытаются монетизировать

Институт креативной психологии и Союз охраны психического здоровья выпустили новую версию своего мобильного приложения «АнтиПаника», предназначенного для помощи людям, которые испытывают панические атаки. «АнтиПаника Pro» предлагает пользователям за 699 рублей купить доступ к набору практических упражнений для снижения тревоги.

В разработку приложений для управления стрессом Институт креативной психологии и Союз охраны психического здоровья вложили собственные деньги. Объем инвестиций не раскрывается.

Первую бесплатную версию «АнтиПаники» запустили в августе 2016 года, пользователи приложения получили возможность изучить теоретические основы снижения тревожности, а также попробовать некоторые несложные методы контроля страха.

Как уверяют разработчики, ее скачали более 50 тысяч раз, хотя сервис GooglePlay дает информацию о 10 тысячах установок. По скачиваниям в AppStore статистики нет.

«Антипаника Pro» тоже доступна бесплатно, но в приложении есть встроенные покупки — за 699 рублей пользователю предлагается купить шесть «таблеток» — практических упражнений для преодоления панических атак. «Стоимость приложения в несколько раз меньше, чем стоимость курса медикаментов», – полагают разработчики.

Это единственный российский проект, цель которого – помочь людям справиться с паническими атаками. В AppStore бесплатно можно скачать Centered State, End Anxiety, Panic?, Anxiety Attack, Fast Calm и другие англоязычные мобильные приложения для борьбы со стрессом.

Мобильные приложения медицинского назначения набирают популярность — в ноябре 2017 года инвесторы вложили $38 млн в «электронный контрацептив» — приложение Natural Cycles, которое на основе температуры тела и данных анализов позволяет женщине определить дни, когда можно заниматься сексом без риска зачатия. Министерство здравоохранения Германии присвоило Natural Cycles знак «CE», то есть теперь европейские врачи могут назначать Natural Cycles наравне с таблетками, презервативами или внутриматочными спиралями.

vademec