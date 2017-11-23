Индия урезает финансирование флагманской программы здравоохранения

Индия одобрила трехлетний бюджет для флагманской программы здравоохранения, который оказался на 20% меньше объема финансирования, запрашиваемого Минздравом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники информации и неопубликованные документы правительства, к которым агентству удалось получить доступ.

Из документов стало известно, что в августе с.г. Министерство финансов Индии возобновило финансирование в рамках Национальной миссии здравоохранения на период 2017–2020 гг. в размере 20 млрд. долл., в то время как расчетная потребность Минздрава составляет 25 млрд. долл.

Чиновники, знакомые с ситуацией, заявили, что Минфин сократил финансирование из-за других финансовых приоритетов, а также потому, что правительства индийских штатов плохо контролировали расход средств бюджетов здравоохранения, выделяемых в прошлом. В начале текущего года федеральный аудитор сообщил, что в 2015-2016 гг. более 1,4 млрд. долл., заложенных в бюджеты здравоохранения штатов, остались неизрасходованными.

Минфин и Минздрав не ответили на запросы о предоставлении комментариев.

Национальная миссия здравоохранения – одна из крупнейших программ охраны здоровья в мире. Она составляет основу государственной медицинской помощи в Индии. В рамках данной программы миллионы жителей бедных сельских районов получают бесплатные лекарства и вакцинацию.

Правительство премьер-министра Индии Нарендра Моди в текущем году увеличило федеральное финансирование бюджета здравоохранения в целом в рамках плана совершенствования медицинской помощи и для повышения показателя расходов на здравоохранение, которые к 2025 г. должны составить 2,5% от ВВП по сравнению с 1,5% в настоящее время.

На Национальную миссию здравоохранения обычно приходится около половины федерального бюджета здравоохранения, и, по мнению чиновников, знакомых с ситуацией, одобрение финансирования в урезанном объеме существенно затруднит достижение целевых показателей правительства в 2025 г.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»