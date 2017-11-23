Маркировка лекарств помогла завести 12 уголовных дел

За время действия эксперимента по маркировке лекарств возбуждено 12 уголовных дел, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании комитета Госдумы по международным делам.

По ее словам, выявлено «огромное количество правонарушений, заведено 12 уголовных дел». Например оказалось, что промаркированные препараты, поставленные в регионы в рамках программы госгарантий, потом неожиданно «всплывали» в других регионах, отметила она.

Эксперимент по отслеживанию движения лекарств на территории РФ начался в 2017 году. Цель — защита от подделок и борьба с контрафактом. Сейчас фармпроизводители вводят маркировку в добровольном порядке, со следующего года она должна начать постепенно стать обязательной для всех лекарств.

Некоторые фармпроизводители противятся скорому внедрению маркировки — по их мнению, она может сказаться на сегменте недорогих лекарств, привести к увеличению их себестоимости и, соответственно, сокращению ассортимента, указывают они в своем письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Кроме лекарств, с 2016 года в России проходит эксперимент по маркировке изделий из натурального меха и готовится к запуску — в сфере оборота табачной продукции.

Источник: РИА Новости

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