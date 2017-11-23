ФАС упорядочила закупки паклитаксела по жалобе «Биокада»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения фармкомпании «Биокад» направила в свои территориальные управления письмо, в котором предупредила, что флаконы противоопухолевого препарата паклитаксел объемом 43,4 мл и 43,3 мл являются взаимозаменяемыми, а следовательно, указание в документах на закупку одного конкретного объема упаковки без возможности его замены на другой должно расматриваться как ограничение конкуренции.

Письмо от 15 ноября опубликовано на сайте ФАС, поводом к рассмотрению вопроса послужило обращение «Биокада», пояснили в пресс-службе ведомства.

Территориальные управления ФАС принимают противоречивые решения по жалобам на действия заказчиков при закупке паклитаксела в упаковках 43,3 мл и 43,4 мл, сообщила фармкомпания, иногда признавая эти упаковки взаимозаменяемыми, а иногда нет.

В ответ на запрос ФАС в Минздраве пояснили, что разница в дозе действующего вещества при различии объема наполнения на 0,1 мл незначительна, и терапевтическая эффективность может считаться одинаковой.

На этом основании в ФАС сделали вывод, что на торгах такие упаковки паклитаксела должны считаться взаимозаменямыми.

В России зарегистрированы 12 препаратов с МНН паклитаксел, среди производителей, помимо «Биокада», – «Верофарм», «Фармстандарт», «Бристол-Майерс Сквибб», «Фрезениус Каби», «Лаборатория Филаксис», «Протера», «Актавис Групп», Teva, «Редди’с Лабораторис», «Генфа Медика», «Лаборатория Тютор САСИФИА», «Оазмия Фармасьютикал» и другие.

Паклитаксел занял пятое место в рейтинге Vademecum «ТОП50 онкопрепаратов по объему госзакупок». В 2016 году его закупки выросли на 52% – до 2,3 млрд рублей. Таксакад (паклитаксел) от «Биокада» – лидер рынка, его закупки выросли в прошлом году вдвое – до 1,36 млрд рублей.

Источник: ФАС России

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