«Р-Фарм» локализовал полный цикл производства препарата Глатират®

Ярославский завод готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций, входящий в группу компаний «Р-Фарм», завершил реализацию проекта по локализации полного цикла производства препарата Глатират® (глатирамера ацетат) в преднаполненных шприцах, предназначенного для лечения рассеянного склероза.

Общие инвестиции в проект составили около 1 миллиарда рублей. В рамках подготовки участка к запуску закуплено технологическое и лабораторное оборудование, сформирован штат, проведены валидационные и квалификационные испытания, пройдены аудиты ведущих мировых производителей.

Реализация проекта по производству препарата Глатират® в шприцах соответствует стратегии развития группы компаний «Р-Фарм», ориентированной на освоение новых компетенций и передовых технологий, последовательное углубление степени локализации производства и диверсификацию продуктового портфеля.

Глатирамера ацетат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и в программу «Семь нозологий». В 2016 году постановлением Правительства Ярославской области проект «Организация производства препаратов в шприцах» включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона. Локализация производства на территории нашей страны даст возможность повысить доступность терапии современным высокоэффективным препаратом, оказывающим существенное влияние на качество жизни людей с тяжелой инвалидизирующей патологией.

«Вывод Глатирата на российский рынок обеспечит российских пациентов современным высокоэффективным препаратом и позволит сэкономить значительный объем бюджетных средств. Кроме того, его использование в преднаполненных шприцах значительно упрощает сам процесс лечения, позволяя сократить количество медицинских манипуляций и значительно снизить риск распространения инфекций, особенно в амбулаторных условиях», – отмечает Владимир Колышкин, директор по производству Ярославского завода готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций.

Программа исследований препарата Глатират® стала одной из самых самой масштабных в мире среди программ по разработке аналогов глатирамера ацетата. Общее количество лиц, получивших инъекции Глатирата®, составило около 800 человек во всем мире. В ходе разработки препарата проведены научные консультации с Европейским Агентством лекарственных средств (EMA) и национальными регуляторными органами стран-членов ЕС. Международное многоцентровое исследование GATE проводилось с участием 188 российских пациентов в 23 ведущих центрах РФ, включая Научный центр неврологии РАМН, Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова, Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН и др., что говорит о значительном вкладе российских исследователей в программу.

gmpnews