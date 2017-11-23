BIOCAD запускает производство лекарств в странах Северной Африки

Биотехнологическая компания BIOCAD и марокканская фармацевтическая компания Sothema Labs объявили о лонче на североафриканский рынок препаратов, произведенных по технологии российской компании. В рамках визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, который состоялся в первой половине октября 2017 года, был согласован запуск в Марокко производства российских ритуксимаба и бевацизумаба, препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний. Помимо Марокко планируется продвижение препаратов в Сенегале, Габоне и Кот-д’Ивуаре.

Ритуксимаб и бевацизумаб предназначены для терапии рака. Российская компания создала биоаналог дорогостоящего бевацизумаба, спрос на который высок на рынках как развитых, так и развивающихся стран. Разница в цене между оригинальным препаратом и биоаналогом компании BIOCAD превышает 30%.

«Усилия коллектива нашей компании, поддержка правительства, Минпромторга, Минздрава и Минэкономразвития, а также деятельное участие наших марокканских коллег, направленные на реализацию трансфера производства лекарственных препаратов в африканскую страну, принесли замечательные результаты, – рассказал Дмитрий Морозов, генеральный директор компании BIOCAD. – На днях препараты поступят в продажу. На мой взгляд, мы получили яркое доказательство того, что российские компании способны успешно конкурировать на международных рынках с традиционными глобальными лидерами. Более того, это первый успешный пример трансфера (передачи) технологий производства препаратов на основе моноклональных антител в страны Северной Африки на фоне отказа от подобных проектов со стороны западных компаний. Россия в лице BIOCAD помогла своему торговому партнеру запустить высокотехнологичное производство». По словам Дмитрия Морозова, после выхода на полную производственную мощность партнеры планируют получить более 50% релевантного рынка препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Североафриканский рынок высокотехнологичных лекарств на основе моноклональных антител ритуксимаба, бевацизумаба и трастузумаба экспертами оценивается в 220 млн долларов США, в том числе марокканский – 40 млн долларов. Благодаря тому что российская компания является первым поставщиком биоаналогов данных онкологических препаратов, она может стать лидером в данной области.

С начала работы с марокканской компанией до объявления лонча прошло 4 года, необходимые на передачу и валидацию технологий, исследования стабильности и качества производимого препарата, регистрацию лекарственных препаратов.

Также при поддержке правительства РФ была достигнута договоренность о локализации производства готовых лекарственных форм из субстанций BIOCAD в Алжире на мощностях стратегического партнера компании.

В соответствии с решениями Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам вопросы экспорта включены в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования приоритетных проектов и программ. В рамках этой работы Минпромторгом России осуществляется ряд мероприятий, связанных с поддержкой экспорта в фармацевтической отрасли, в том числе предоставление государственных финансовых гарантий экспортерам и реализация программ поддержки в рамках деятельности Фонда развития промышленности.

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических международных инновационных компаний в России. BIOCAD объединяет научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и клинические исследования, соответствующие международным стандартам. BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных препаратов, от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для лечения самых сложных заболеваний, таких как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз и т. д. В компании работает около 1300 человек, из которых более 400 – ученые и исследователи. Офисы и представительства компании расположены в США, Бразилии, Китае, Индии, Вьетнам, Египте и других странах. За 2014–2017 годы компанией BIOCAD было заключено экспортных контрактов на сумму свыше 850 млн долларов.

Пресс-служба BIOCAD

gmpnews