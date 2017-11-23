Pharmtech & Ingredients 2017: почему именно это мероприятие стало событием года?

19-я Международная выставка Pharmtech & Ingredients в самом разгаре, но уже сейчас можно смело утверждать, что по масштабности и популярности среди специалистов фармрынка это стало мероприятием № 1 в 2017 году. И это не просто слова. Например, где еще вам удавалась встретить за одним круглым столом ярчайших представителей трех самых успешных фармацевтических кластеров страны? Ответ очевиден: на круглом столе, посвященном контрактному производству фармацевтической продукции, который состоялся 22 ноября при поддержке ведущего химико-фармацевтического холдинга России ГК «Фармконтракт».

Своим опытом по привлечению инвесторов и стимулированию контрактного производства в регионах поделились советник генерального директора по инвестициям АО «Корпорация развития Московской области» Константин Волков и исполнительный директор ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» Ирина Новикова, а финансовый директор «Инфамед К» Дмитрий Горохов, представляя регион, который, по меткому выражению модератора Александра Кузина из «НоваМедика», производит BMW, рассказал, как живется производителям лекарственных средств в условиях бизнес-парка «Экобалтик» и особой экономической зоны. Более того, в дискуссии по второму по популярности на фармрынке после маркировки вопросы (контрактное производство) подогрели и высокие гости из зала, не заявленные к участию в составе президиума, но от этого не менее активные. Так, генеральный директор Техноцентра «НоваМедика Иннотех» Александр Рудько рассказал о том, какие Maserati готовы разрабатывать или производить на контрактной основе сотрудники R&D-лаборатории и пилотного производства Техноцентра.

Поскольку одним из ключевых вопросов контрактного производства является соответствие российского партнера европейских стандартам GxP и наличие на этих площадках знакомого иностранным инвесторам оборудования, нет ничего удивительного, что представители контрактных площадок были замечены на стенде ГК «Фармконтракт». Портфель поставляемого на российском рынке оборудования дистрибьюторского подразделения холдинга поражает своим размахом. Еще вчера сохранялась интрига, какие же системы растворения от швейцарского партнера SOTAX будут продемонстрированы, а уже сегодня мы узнали о возможностях и принципах работы модульной системы Xtend, ручной системы AT Xtend. Более того, здесь же рядом работает и тестер распадаемости DT50; представлен уже в новом дизайне тестер истираемости таблеток FT2, который соответствует не только требованиям USP и EurPh, но и Государственной фармакопее РФ XIII издания.

Из новинок на стенде ведущего химико-фармацевтического холдинга России для биофармпроизводств представлен проточный цитомер CytoFlex от Beckman Coulter, который позволяет измерить 13 параметров флуоресценции и 2 параметра светорассеяния.

Более подробно ознакомиться с новинками, а также посетить не менее интересные мероприятия, которые ГК «Фармконтракт» еще проведет до окончания выставки, можно 23 ноября. В этот день вас ждут:

— Мастер-класс от итальянского разработчика и производителя различных типов барьерных систем и оборудования для микронизации «Интегрирование лабораторного и промышленного оборудования для работы с токсичными АФИ (HPAPI) в барьерные системы FPS» (23 ноября 13.50-14.50).

— Семинар «Разработка и регистрация лекарственных средств» (23 ноября 15.00-17.00), где впервые сотрудники «НоваМедика» поделятся практическим опытом в области применения экструзии на фармацевтическом производстве, расскажут об особенностях исследования совместимости и стрессовых исследованиях в разработке лекарственных средств.

По материалам Пресс-службы ГК «Фармконтракт»

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