«Нижфарм» стал лауреатом Национальной премии в области импортозамещения

АО «Нижфарм» (входит в Группу STADA) стало лауреатом Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ». Компания признана победителем в номинации «ПРИОРИТЕТ-Фарма».

Награждение состоялось в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ. Диплом лауреата был вручен заместителю генерального директора АО «Нижфарм» Ивану Глушкову.

Нижегородский химико-фармацевтический завод (АО «Нижфарм»), будучи крупнейшим производителем мягких лекарственных форм в стране, по праву считается лидером импортозамещения в фармацевтической промышленности. Его производственные располагаются почти на 11,5 тыс. кв. метров с цехами по производству мазей, гелей, суппозиториев, линиментов, таблеток. Объем производственных мощностей составляет 100 млн. упаковок мазей кремов и гелей, 360 млн. суппозиториев, 360 млн. таблеток в год. Постоянный штат компании насчитывает более 1000 человек.

Помимо удовлетворения потребностей внутреннего рынка, «Нижфарм» наращивает экспорт своей продукции — сегодня поставки осуществляются в 17 стран, включая ЕС. В 2015 году АО «Нижфарм» включено Минпромторгом России в Перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли.

Российские производственные мощности Группы STADA соответствуют самым строгим международным требованиям. Благодаря этому мы можем быть уверены в том, что наша продукция не уступает по качеству импортным аналогам. На данный момент мы успешно справляемся с нашей основной целью — снабжением потребителя качественными и недорогими лекарствами. Более того, сертификация по глобальным стандартам позволяет нам наращивать экспорт наших препаратов, а также выступать в роли контрактного производителя по подавляющему большинству лекарственных форм, — Иван Глушков, заместитель генерального директора STADA в России и член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

gmpnews