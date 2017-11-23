В ОЭЗ «Тольятти» появится новое производство фармсубстанций и ЛП

22 ноября на заседании экспертного совета особой экономической зоны «Тольятти» рассмотрена заявка ООО «Мабскейл», планирующего создать в ОЭЗ производство по изготовлению субстанций и готовых лекарственных форм. Инициатором выступила компания «Озон Фармацевтика», являющаяся учредителем компании «Озон», уже успешно запустившей первое фармацевтическое производство в ОЭЗ. Новый проект нацелен не только на изготовление лекарственных препаратов, но и сырья для них.

«Экспертным советом сегодня одобрен новый фармацевтический проект для реализации на территории ОЭЗ «Тольятти», который продолжит укрепление существующего фармацевтического кластера в регионе. Ценно, что свое присутствие в особой экономической зоне расширяет уже работающий здесь инвестор. Такое качественное наполнение площадки резидентами из одной отрасли соответствует задачам, которые мы ставили перед ОЭЗ на этапе ее создания» – сказал врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

Программа компании «Мабскейл» полностью ориентирована на импортозамещение, а также изготовление современных жизненно необходимых лекарственных препаратов. Объем инвестиций в новый проект оценивается почти в 500 млн рублей. Число заявленных рабочих мест – 50. Новые предприятие будет построено на участке 5,19 га рядом с работающим заводом «Озон Фарм». Отметим, что инвестор планирует через 6 лет после начала работы в ОЭЗ занять 30-35 % доступного рынка.

«Стратегия нашей компании разработана с учетом существующей государственной программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности в России. В ней представлена номенклатура препаратов, которые необходимо вывести на российский рынок, а также планы по замещению импортного сырья (субстанций), которое сегодня в России производится в минимальном объеме. Учитывая планы нашей компании по расширению, а также успешный опыт работы с ОЭЗ, мы приняли решение о строительстве второго завода именно на этой площадке. «Мабскейл» и «Озон Фарм» будут расположены по соседству с целью развития технологической кооперации в будущем» — сказал директор ООО «Озон Фармацевтика» Павел Алексенко.

ООО «Мабскейл» станет вторым предприятием в ОЭЗ «Тольятти», представляющим фармацевтическую отрасль, и девятым предприятием на площадке, не связанным с производством автокомпонентов. Начало строительства завода запланировано на 2020 г., запуск предприятия ожидается в 2024 г.

«С учетом компании «Мабскейл» число резидентов ОЭЗ «Тольятти» достигнет 20. Я считаю важной оценкой нашей работы – решение инвестора о реализации второго проекта в ОЭЗ сразу же после запуска первого. Это значит, что наша площадка смогла зарекомендовать себя с лучшей стороны. С учетом вложений компании «Мабскейл» общий объем инвестиций в ОЭЗ составит почти 23,7 млрд рублей, число заявленных рабочих мест вырастет до 5 662» — рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Федоров.

gmpnews