Эксперты: необходимо разработать критерии определения инновационности лекарств

Будущее здравоохранения – смещение парадигмы от традиционных методов оказания помощи к ценностно-ориентированной модели. Об этом сегодня говорили ведущие эксперты в области здравоохранения в рамках Международной научно-практическая конференции «Оценка технологий здравоохранения: ценностно-ориентированный подход».

В настоящий момент фарм- и медпромышленность ориентированы на государственную регистрацию продукции, ограничиваясь доказательствами безопасности, качества и эффективности. Однако участники конференции отметили, что такой подход не должен быть определяющим для продвижения и финансирования продукции со стороны государства. Необходимо иметь систему, позволяющую оценивать потенциальные трудности при внедрении новой технологии, а также готовность системы здравоохранения к ее использованию.

«Оценка технологий здравоохранения в ситуации многократного увеличения финансирования сферы, становится актуальной. Система оценки технологий прошла многолетнее становление и в последние годы приобрела отчетливые контуры. Формируется новая парадигма — взаимосвязь затрат на лечение и результатов этого лечения», — отметил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян.

Эксперты также отметили необходимость разработки критериев определения инновационности лекарственных препаратов в целях принятия решений по их дальнейшему финансированию и возмещению.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»