LG Group стремится к расширению фармбизнесаx`x Южнокорейский конгломерат LG Group в течение всего года принимал меры по расширению своего фармацевтического и биотехнологического бизнеса, сообщает Korea Biomedical Review. Так, химическое подразделение компании – LG Chem объединилось с LG Life Sciences, а производитель косметики LG Household and Health Care купил фармкомпанию Tai Guk Pharmaceutical. LG Chem сосредоточится на разработке и производстве рецептурных лекарственных препаратов, в т.ч. вакцин и противодиабетических средства, в то время как LG Household and Health Care будет производить безрецептурные ЛС и парафармацевтику. В результате сделки LG Household and Health Care сможет укрепить свои позиции на рынке продукции для ухода за кожей и в сегменте фармдистрибуции. В ассортименте Tai Guk более 440 наименований ЛС, из которых 259 безрецептурные и 166 рецептурные. В 2016 г. объем продаж компании составил 60 млрд вон, из которых львиная доля пришлась на OTC-продукцию. LG Group объявила о намерении инвестировать крупные средства в производство рецептурных препаратов и вакцин. Компания планирует ежегодно инвестировать 300–500 млрд вон (274–458 млн долл.) на научные исследования и строительство предприятий по производству фармацевтической и биотехнологической продукции. Для сравнения: ежегодные инвестиции в LG Life Sciences составляли 130 млрд вон. В LG Group надеются, что масштабные инвестиции позволят ускорить разработку шестивалентной комбинированной вакцины, в состав которой входит существующая вакцина DTwP-HepB-Hib и инактивированная полиовакцина. Илья Дугин

