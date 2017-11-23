Дональд Трамп противоречит своими действиями предвыборным обещаниям

В ходе предвыборной кампании, тогда еще будущий Президент США грозился разобраться с фармотраслью и заставить производителей снизить цены на лекарства, пишет информационный портал STAT. Вступив в должность, он словно забыл об этом и начал подбирать на посты руководителей связанных со здравоохранением ведомств людей, прямо или косвенно имеющих отношение к фарминдустрии.

На пост комиссара FDA президент назначил крупного инвестора фармотрасли и советника многих компаний Большой фармы Скотта Готтлиба. Старшим советником Министерства здравоохранения и социального обеспечения (HHS) США стал Киган Лениган, ранее возглавлявший лоббистскую группу фармдистрибьюторской компании McKesson. Должность по связям Белого дома с полисимейкерами в HHS получил бывший лоббист фармкомпании Eisai Тим Кларк, а его бывший коллега по цеху из биотехнологической компании Gilead Sciences Джо Гроган назначен президентом на пост главного регулятора в сфере здравоохранения Службы управления и бюджета США (OMB). Секретариатом HHS теперь руководит Лэнс Леггит, успешно лоббировавший интересы целого ряда фармкомпаний.

Ну и напоследок Дональд Трамп номинировал на пост министра здравоохранения и социального обеспечения бывшего топ-менеджера фармацевтической компании Eli Lilly Алекса Азара, более десятилетия руководившего ее американским бизнесом.

«В отношении фармотрасли наблюдается та же тенденция, что и в отношении финансового сектора и Wall Street», — считает руководитель проекта Revolving Door Project в Центре экономических и политических исследований США Джефф Хаузер. По его мнению, это отрасли, которые Дональд Трамп гнобил в 2016 г., будучи кандидатом в президенты, а теперь использует их в качестве своеобразных клубов, откуда черпает кадры для своей администрации.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»