Итоги самой масштабной в области фармацевтики выставки Pharmtech & Ingredients 2017

Третий, по сути завершающий, день международной выставки оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства – время для подведения итогов и оценки мероприятия. Очевидно, что выставка этого года вышла на новый уровень в плане деловой программы: за три дня гости и участники ключевого события года успели обсудить самые злободневные вопросы – от маркировки и контрактного производства до узкоспециализированных аспектов процесса R&D лекарственных средств. Все мероприятия, по отзывам гостей выставки, прошли на самом высоком уровне и пользовались небывалым успехом. Отмечается и качественный рост посетителей выставочной экспозиции. Например, специалисты спонсора мероприятия, ведущего химико-фармацевтического холдинга России ГК «Фармконтракт» отметили, что почти 95% наиболее посещаемого стенда составили давно знакомые партнеры и клиенты, которые пришли на выставку к проверенному поставщику с целью провести масштабирование своего производства, либо обсуждения вопроса реконструкции (или модернизации) действующих еще с незапаметных времен производственных корпусов. Именно поэтому вот уже третий год подряд в рамках коллективной экспозиции ГК «Фармконтракт» представлены максимально приближенные к реальным условиям чистые помещения с функционирующим, как на настоящем производстве, технологическим оборудованием для таблетирования и упаковки произведенного продукта.

В то же время на Pharmtech приезжают, как правило, целыми командами от фармпредприятий: здесь можно встретить как топ-менеджмент высшего звена, так и главных технологов, начальников лабораторий и рядовых сотрудников ОКК одного фармзавода. На лицо комплексный подход со стороны производителей лекарственных средств к выбору поставщика, специализирующегося на проектах «под ключ». Напомним, что первыми на российском рынке такой подход предложили в ГК «Фармконтракт», консолидировав в системе «одного окна» высококвалифицированную команду проектировщиков и ряд дистрибьюторских подразделений, которые возглавляют бывшие практики в области производства готовых лекарственных средств, синтеза субстанций и организации выпуска биофармпродуктов с нуля. Наверное, это и является причиной успеха команды профессионалов, в активе которой гремящие на всю Россию проекты: полномасштабная реконструкция старейшего завода «Биохимик» с последующей поставкой технологического оборудования для выпуска готовых лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций, а также аналитического оборудования для обеспечения контроля качества от входного контроля сырья до контроля качества произведенного продукта; реконструкция крупнейшей сибирской химико-фармацевтической производственной компании с более чем 50-летним опытом производства лекарственных препаратов, соответствующих всем государственным и международным стандартам качества – «Красфармы»; создание нового производственного комплекса для синтеза фармацевтической субстанции методом тонкого органического синтеза с производительностью порядка 10 тыс. тонн в год – «Инфамед К»; лабораторный инжиниринг технологического центра «Новамедика», оснащением которого занимался отдел лабораторного оборудования холдинга; организация участка для наработки опытно-промышленных партий активных фармацевтических ингредиентов в Центре трансфера технологий ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, куда были поставлены и успешно функционируют реакторные установки BUCHI AG и Buchiglasuster, системы термостатирования Julabo Presto, и т.д. Большинство приборов, которые легли в основу воплощенных для данных объектов решений, были представлены в рамках коллективной экспозиции «город производителей». Здесь еще завтра до 16.00 можно успеть увидеть как новинки, о которых мы писали ранее, так и хорошо знакомые, но в обновленной версии, модели: термостат-инкубатор с охлаждением BINDER KT 115, отличающийся эффективной дезинфекцией при 100 oС, и климатическая камера BINDER KBF 115 для стрессовых испытаний, которая сейчас доступна в комплектации с системой водоподготовки. Кстати, данные климатические камеры и инкубаторы, позволяющие моделировать условия окружающей среды, пользуются признанием в тех же «Красногорсклексредства».

Поражает своей обширностью и ряд представленного весового оборудования от японских производителей VIBRA и A&D, американского производителя Ohaus. Это аналитические весы с высокой степенью точности VIBRA HT 224RCE с автоматической калибровкой Se-CAL, обеспечивающей точность измерения через заданные интервалы времени и при перепадах температуры окружающей среды; лабораторные весы VIBRA AB 1202 RCE на базе запатентованного датчика Tuning fork, который обеспечивает стабильность и устойчивость прибора к электромагнитным помехам и быстрый отклик при измерении; единственные в своем роде весы, которые могут быть использованы даже в тех зонах, где неизбежно возникновение или присутствие взрывоопасных смесей и газов, VIBRA FZ 15000 Ех-i03; микровесы I класса точности с внутренней калибровкой A&D ВМ-22, имеющие дискретность 0,001/0,01мг; автоматические полумикро весы Ohaus серии Explorer — EX125 с дискретностью 0,00001 г.

Это и многое другое еще можно увидеть завтра на выставке Pharmtech & Ingredients и даже приобрести до Нового Года со склада ГК «Фармконтракт» в Москве.

По материалам Пресс-службы ГК «Фармконтракт»

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