Назначен министр здравоохранения Приамурья

24 ноября в Амурской области приступил к своим обязанностям глава Минздрава Андрей Субботин (на фото). Последние четыре года он работал в должности главного врача «Городской поликлиники №1» города Благовещенска.

«В первую очередь прошу вас обратить внимание на такие важные вопросы, как заработная плата медицинских работников. На вверенном вам объекте это получилось: люди получают достойную зарплату и укладываются в показатели фонда ОМС. Требует контроля и текущая операционная деятельность – обеспечение лекарствами. Есть объекты, которые планировали построить, но по линии Минздрава несколько раз менялись проектные решения. Не менее важный проект – программа ТОР «Свободный», там много вопросов, связанных с медициной», – сказал губернатор Александр Козлов. Необходимо проанализировать заключение контрактов на поставку медикаментов и их своевременное распределение, отметил он.

Первоочередная задача министра – работа над проектом бюджета.

«Сейчас я прошу вас сконцентрироваться на бюджете – это плановая работа, которая ляжет в основу будущих решений», – добавил глава региона.

По его словам, в феврале-марте 2018 г. нужно провести очередную встречу и обсудить меры поддержки медицины.

После этого Андрей Субботин намерен проанализировать положение всех медорганизаций области.

«Сегодня нужно провести анализ по конкретной обстановке в учреждениях. Я эту задачу выполню, и по результатам доложу наши дальнейшие планы. Чтобы охватить две составляющих – экономическую и профессиональную – мне понадобится около месяца», – говорит он.

Фото: Пресс-служба Правительства Амурской области

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»