Минпромторг может отсрочить обязательную маркировку лекарств

Минпромторг допускает пересмотр сроков введения обязательной маркировки лекарств, сообщила вчера в ходе круглого стола в Госдуме замглавы Департамента развития фармацевтической промышленности министерства Елена Денисова. С просьбой о такой отсрочке обратились в Совет безопасности и Госдуму некоторые фармпроизводители.

Минпромторг оценит «технологическую готовность» производителей к обязательной маркировке и по итогам анализа рассмотрит вопрос о переносе сроков для конкретных групп препаратов, пояснили Vademecum в министерстве.

Эксперимент по маркировке лекарств начался с 1 февраля 2017 года. Пока что производители участвуют в нем добровольно, но до конца 2018 года маркировка должна стать обязательной для всех.

В ноябре 2017 года фармпроизводители написали в Совет безопасности и Госдуму с просьбой отсрочить введение маркировки для всех лекарств. Они пишут о рисках сокращения ассортимента недорогих препаратов, себестоимость производства которых вырастет из-за дополнительной нагрузки на фармбизнес.

Источник: Коммерсантъ

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