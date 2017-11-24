Андрей Субботин назначен министром здравоохранения Амурской области

Министром здравоохранения Амурской области назначен главврач благовещенской городской поликлиники №1 Андрей Субботин, сообщает правительство региона.

В ходе встречи с новым министром губернатор Амурской области Андрей Козлов поручил ему в первую очередь заняться повышением зарплат медработников, контролем госзакупок лекарств и кадровым вопросом.

«Во вверенном вам лечебном учреждении удалось добиться достойной заработной платы. Сейчас идет подготовка к будущему году, ведется формирование бюджета. Нужно включиться и в этот процесс, но на контроле должна стоять и вся прочая работа министерства, включая заключение контрактов на поставку медикаментов и их своевременное распределение. Не менее важным является и обеспечение лечебных учреждений медицинским персоналом», – сказал Козлов.

Предыдущий министр здравоохранения Амурской области Николай Тезиков покинул свой пост в августе 2017 года по собственному желанию. Исполняющим обязанности министра был назначен его первый заместитель – Анатолий Судаков.

Андрей Субботин закончил Благовещенский государственный медицинский институт, затем прошел интернатуру по специальности «хирургия» в Городской клинической больнице №1 Благовещенска. С 2013 года до момента назначения министром работал в должности главврача Городской поликлиники №1 Благовещенска.

Источник: Правительство Амурской области

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