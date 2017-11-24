Глава фармподразделения Bayer спокоен за бизнес

Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer будет и далее развивать свой фармацевтический бизнес, сообщает Reuters. По мнению некоторых акционеров и аналитиков, его приоритетность снизится на фоне сделки по приобретению американского производителя генномодифицированных семян сельхозкультур Monsanto за 63,5 млрд долл. Кроме того, в 2024 г. истекает срок патентной защиты на блокбастер Xarelto, что также вызывает их беспокойство. Их беспокоит и то, что у Bayer не хватит средств на финансирование разработки инновационных лекарственных препаратов.

В настоящее время на долю фармподразделения приходится две трети общего объема продаж компании. После приобретения Monsanto показатели по фармпродукции и продукции американской компании будут примерно равны.

Между тем, руководитель фармподразделения Bayer Дитер Вайнанд уверен, что компания справится с последствиями потери патентной защиты на Xarelto. По его словам, Bayer увеличила расходы на R&D более чем на 1 млрд евро с 2014 г. В разработке находятся более 50 проектов.

В середине ноября Bayer заключила глобальную сделку с Loxo Oncology с целью дальнейшей разработки экспериментальных ингибиторов TRK – larotrectinib и LOXO-195 – для лечения пациентов с формами рака, вызываемого слиянием TRK-генов с другими генами. Потенциальный объем сделки может превысить 1,5 млрд. долл.

Дитер Вайнанд исключил возможность крупных приобретений. Он считает, что для компании более выгодны небольшие точечные сделки и лицензионные соглашения.

Некоторые акционеры Bayer полагают, что компании нужно принимать более активные меры по укреплению продуктового портфеля на фоне потери патентной защиты на Xarelto.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»