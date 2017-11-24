Минпромторг: оборудование для маркировки лекарств можно приобрести в рассрочку

В Комитете Госдумы по охране здоровья озабочены поступлением потока писем от ассоциаций международных и отечественных фармацевтических производителей, по мнению которых введение обязательной маркировки всех лекарств с 2018 года может привести к исчезновению некоторых дешевых лекарств, или к их значительному подорожанию. Об этом заявил глава комитета Дмитрий Морозов 23 ноября на заседании «круглого стола» на тему: «Законодательное регулирование внедрения в Российской Федерации системы мониторинга движения лекарственных препаратов с использованием маркировки и идентификации упаковок лекарственных препаратов».

Некоторые участники заседания предложили дождаться производства отечественного оборудования и оценки его технологических возможностей, а также решить вопрос о целесообразности маркировки лекарственных препаратов ценовой категории ниже 100 рублей и ряда других препаратов (гомеопатических, препаратов на основе крови и ее компонентах и радиофармпрепаратов). Так, председатель совета директоров ГК «Биотэк» Борис Шпигель считает, что для начала необходимо завершить эксперимент по введению системы маркировки, который проводится с февраля 2017, по итогам которого проанализировать результаты и только после этого тиражировать их на всю страну и определять какие-либо сроки.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что сроки внедрения данной системы можно обсудить, однако маркировка лекарств для госпрограммы «7 нозологий» не должна выходить за 2018 год. Также он подчеркнул, что переход на данную систему должен проходить одномоментно на всей территории России для защиты легального рынка лекарственных препаратов. По данным главы ведомства, в 2016 году доля фальсифицированных (поддельных) лекарств составила менее 1%, при этом в количественном выражении – это более 7,5 млн упаковок в год.

Заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Елена Денисова (на фото) отметила, что начальная стоимость оборудования для маркировки лекарств составляет 60 млн рублей. По ее словам, министерство готовит предложения по кредитованию производителей лекарств по льготным ставкам, чтобы они могли профинансировать покупку оборудования для маркировки. Кроме этого, производители оборудования дают возможность приобретения его в рассрочку.

«То, что этот закон нужен, ни у кого из присутствующих не вызывает сомнений. Но нам нужно принять такой закон, который бы учитывал мнения всех участников рынка. Многое из того, что сегодня прозвучало, включая сроки введения системы маркировки и её поэтапное внедрение, возможность установления добровольной маркировки и прослеживание упаковки самим производителем, заслуживает внимания и более предметного обсуждения, которое пройдет в рамках рабочей группы», – отметил Дмитрий Морозов.

Заседание рабочей группы, на котором планируется рассмотреть поступившие предложения, состоится в начале декабря 2017 года.

«Фармацевтический вестник»