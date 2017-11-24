Все больше пациентов считают, что лекарства недоступны

Сегодня в Москве проходит VI Всероссийский конгресс «Право на лекарство». Как отметил президент Лиги пациентов Александр Саверский, по данным интернет-опроса более 81,6% респондентов считают, что лекарства труднодоступны. Эта цифра выше данных за прошлый год.

«Эти данные указывают не только на существующую проблему с лекарственным обеспечением, но на ее отрицательную динамику», – отмечают участники конгресса.

Как рассказал Александр Саверский, Лига пациентов уже не первый год обращается к регуляторам с письмами о том, что, согласно действующему законодательству, лекарства в России должны быть бесплатными для застрахованных, однако до сих пор вразумительного ответа он не получил.

«Эта тема до сих пор муссируется и обсуждается профильными ведомствами», – пояснил президент лиги.

Кроме того Александр Саверский обратил внимание на ситуацию, сложившуюся в Ростовской области. Министр здравоохранения региона обратился с письмом в благотворительную организацию с просьбой выделить препараты для детей, больных муковисцидозом. Денег у региона на обеспечение всех потребностей своих пациентов не хватает. Эта ситуация тревожная, считает Александр Саверский, государство не может выступать в роли просителя, иначе это усугубит проблемы с лекарственным обеспечением в стране.

В проекте резолюции конгресса «Право на лекарство» указано, что необходимо ускорить работу над принятием проекта федерального закона, внесенного депутатом ГД Федотом Тумусовым в июне текущего года в Госдуму. Законопроектом предлагается «погрузить» право на лекарственное обеспечения в конституционное право на бесплатную медицинскую помощь.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»