Директором по научной работе Novartis Pharma в России назначен Владимир Булатов

Владимир Булатов присоединился к команде Novartis Pharma в России с 7 ноября 2017 года и подчиняется управляющему директору Никосу Триподису.

Как сообщили в компании, профессиональный опыт Владимира в фармацевтической индустрии насчитывает более 12 лет. Свою карьеру он начал в компании Novartis Pharma в 2004 году как ассистент клинических исследований (CRA), позже стал медицинским советником по кардиологии.

После переезда в штаб-квартиру Novartis в Швейцарии в марте 2008 года Владимир приобрел 5-летний международный опыт в регионе «быстроразвивающиеся рынки»: сначала в качестве медицинского директора по пульмонологии, базируясь в Базеле (Швейцария), позже – в должности директора по научной работе в странах Магриба (Марокко, Алжир, Тунис, Ливия), базируясь в Касабланке (Марокко).

В 2013-2016 гг. занимал позицию медицинского директора в компании GSK в России. С марта 2016 года работал в должности медицинского директора региона Россия и Евразия в AstraZeneca. В этой должности она руководил медицинским подразделением, включая отделы научных исследований и разработок, медицинской информации и фармаконадзора, регуляторный отдел и функцию по обеспечению качества.

Владимир Булатов – врач со специализацией в кардиологии, имеет степень кандидата медицинских наук, полученную в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. После окончания академии там же в течение 3-х лет занимался научно-исследовательской деятельностью и опубликовал более 40 научных работ.

Елена Григорьева

«Фармперсонал»