Главным аргументом для недоверия к гомеопатии является недостаток информации

Всего 16% россиян заявили о том, что хорошо знакомы с гомеопатическим методом терапии и еще 25% сказали, что впервые слышат о подобном методе лечения — такие результаты показал опрос «Индекс Буарон: отношения россиян к гомеопатии», проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с компанией «Буарон». Его целью было выявление текущего уровня информированности жителей России о гомеопатии, практике ее применения, а также о степени доверия к ней со стороны населения.

В телефонном опросе, который проводился среди 1800 россиян старше 18 лет в октябре нынешнего года, также было отмечено, что всего 19% из тех, кто владеет информацией о гомеопатических препаратах, имеют личный опыт их применения.

По мнению руководителя практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ, члена Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Кирилла Родина, россияне мало информированы о гомеопатических методах лечения по причине того, что у них практически отсутствует возможность получить достоверную информацию. По данным опроса россияне отмечают, что в СМИ недостаточно достоверных данных о гомеопатии: 64% респондентов считают, что ее либо совсем нет, либо очень мало.

Правовой статус гомеопатии также непонятен большинству россиян. «Опрошенные слабо информированы о том, что данный метод признан в нашей стране: более половины (52%) сообщивших об опыте применения гомеопатии и слышавших о ней считают, что методика не узаконена приказами Минздрава РФ. Только 40% считают, что гомеопатические препараты проходят обязательные клинические испытания и сертификацию, и 39% полагают, что не проходят», — отметил г-н Родин.

Среди источников, от которых опрошенные хотели бы получать информацию о гомеопатическом методе лечения, лидирует врач в поликлинике или больнице — его назвал каждый третий из опрошенных.

Людмила Боева

«Фармацевтический вестник»