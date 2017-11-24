Суд принял к рассмотрению заявление о признании «Севастопольской аптечной сети» банкротом

На 12 декабря назначено первое заседание по делу о признании несостоятельным ГУП С «Севастопольская аптечная сеть». С соответствующим заявлением в Арбитражный суд Севастополя обратилось ООО «Докфарм-Мед», перед которым ответчик имеет задолженность в 7,5 млн рублей за оказанные услуги по транспортировке, приемке, хранению, учету, выдаче лекарственных средств и изделий медицинского назначения по льготным рецептам. Решение того же суда о взыскании данной суммы с фармацевтической организации вступило в силу еще в августе этого года, однако денег должник так и не перечислил.

Добавим, что учредитель предприятия – Департамент здравоохранения Севастополя – в своем официальном письме в СМИ признал факт банкротства ГУП С. Так что принятие соответствующего решения судом – вопрос времени.

Тем временем территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым и городу Севастополю приступил к внеплановой выездной проверке департамента в части его деятельности по обеспечению граждан лекарственными средствами по региональной и федеральной льготам. Срок ее окончания – 29 ноября. «ФВ» следит за развитием ситуации.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»