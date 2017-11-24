В России изменят законодательство для ускорения доступа на рынок новых лекарств Суд принял к рассмотрению заявление о признании «Севастопольской аптечной сети» банкротом » «Тева» планирует уволить в Израиле 1.700 сотрудников Израильский фармацевтический концерн «Тева» намерен в ближайшие дни объявить о массовом сокращении штата в Израиле. Как сообщает «Калькалист», находящаяся в затруднительном финансовом положении корпорация планирует уволить около 1.700 из 6.680 израильских работников. Также планируются значительные увольнения в США. Решение о массовых увольнениях в рамках программы реорганизации и повышения эффективности принято руководством компании во главе с новым генеральным директором Кэром Шульцем. Параллельно расторгнут контракт с замгендиректора по исследованиям и разработкам Майклом Хайдном, отвечавшим за разработку новых лекарств. По данным «Калькалиста», новая серия увольнений не связана с увольнением 350 сотрудников, о котором корпорация объявила в августе текущего года. newsru.co.il