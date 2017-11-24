«Тева» планирует уволить в Израиле 1.700 сотрудников

Израильский фармацевтический концерн «Тева» намерен в ближайшие дни объявить о массовом сокращении штата в Израиле.
Как сообщает «Калькалист», находящаяся в затруднительном финансовом положении корпорация планирует уволить около 1.700 из 6.680 израильских работников.
Также планируются значительные увольнения в США.
Решение о массовых увольнениях в рамках программы реорганизации и повышения эффективности принято руководством компании во главе с новым генеральным директором Кэром Шульцем.
Параллельно расторгнут контракт с замгендиректора по исследованиям и разработкам Майклом Хайдном, отвечавшим за разработку новых лекарств.
По данным «Калькалиста», новая серия увольнений не связана с увольнением 350 сотрудников, о котором корпорация объявила в августе текущего года.