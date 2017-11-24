Спрос на контрактные фармплощадки в РФ превышает предложение «Тева» планирует уволить в Израиле 1.700 сотрудников » В России изменят законодательство для ускорения доступа на рынок новых лекарств Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил внести изменения в законодательство, которые упрощают и ускоряют доступ новых лекарств на рынок РФ. Мы внесём изменения в законодательство, которые упрощают и ускоряют доступ новых лекарственных препаратов на наш рынок. Производителям станет легче зарегистрировать свой препарат, подтвердить его регистрацию. Процедуру можно будет начинать до завершения инспектирования действующего производства (это серьёзная новелла), что значительно сэкономит время. У производителей появляется возможность производить на своей площадке лекарственные препараты с одинаковыми активными компонентами, но с разными торговыми наименованиями. Это особенно важно для того, чтобы способствовать развитию производства и расширению номенклатуры доступных воспроизведённых лекарственных препаратов, которые аналогичны уже запатентованному оригинальному препарату, по истечении срока патентной защиты этого самого оригинала. gmpnews