Спрос на контрактные фармплощадки в РФ превышает предложение

22 ноября 2017 года состоялся круглый стол «Контрактное производство фармацевтической продукции» в рамках 19-ой Международной выставки оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients 2017.

Модератором мероприятия выступил Александр Кузин, генеральный директор «НоваМедика». Он обозначил актуальность темы контрактного производства в России. Далее слово взяла Анна Плесовских, начальник отдела внешних коммуникаций ФБУ «ГИЛС и НП», которая представила аналитику контрактного производства в России по состоянию на 1 полугодие 2017 года, подготовленную отделом экономики и анализа фармацевтической и медицинской промышленности ФБУ «ГИЛС и НП»: «Важный элемент сотрудничества в современных условиях – контрактное производство (на чужих мощностях с оговоренными условиями полного соблюдения технологии и контроля качества продукции заказчика). В ценах отгрузки оно составляет порядка 23 млрд руб. При этом 80% – это заказы иностранных компаний на размещение производства на российских площадках. Остальные 20% приходятся на взаимодействие российских компаний с отечественными же игроками.

На уровне корпораций 67 зарубежных компаний в первой половине 2017 г. разместили производство своих препаратов в России на 31 производственной площадке. Доля первой пятерки составляет 62% – достаточный показатель, но при этом не такой высокий, как аналогичный уровень у компаний, размещающих у себя контрактное производство (85% объема приходится на первую пятерку). Получается, что спрос на данный момент превышает предложение. Однако есть альтернативы: например, покупка готовой компании или строительство с нуля. Почти 20% производственного объема в первом полугодии 2017 г. пришлось на локализованные продукты, треть из них изготовлена на собственных мощностях компаний в РФ».

Затем Наталия Чадова, начальник отдела инспектирования производства лекарственных средств, рассказала об основных несоответствиях, с которыми встречается инспекторат при проведении проверок в рамках контрактного производства.

После доклада специалистов ФБУ «ГИЛС и НП» состоялось выступление участников фармацевтического рынка по заявленной проблематике, в частности, был представлен взгляд кластерных объединений, а также фармацевтических площадок, об опыте работы на контрактных производствах.

gmpnews