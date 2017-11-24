Для конкретных групп препаратов могут пересмотреть срок введения маркировки

Как заявила в ходе круглого стола, состоявшегося в Госдуме 23 ноября, заместитель главы департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга Елена Денисова, министерство готово пересмотреть сроки введения маркировки лекарств в РФ, сообщает «Коммерсант». Напомним, 1 февраля начат добровольный эксперимент по их маркировке, оператором системы является ФНС. По поправкам к закону «Об обращении лекарственных средств», охват всех лекарств в обороте должен быть завершен к 31 декабря 2018 года.

Как рассказал в ходе мероприятия заместитель главы ФНС Андрей Батуркин, уже промаркировано 1,9 млн упаковок, в пилотном проекте участвуют 310 компаний, в системе зарегистрирован 41 препарат. Кроме того, готово мобильное приложение, с помощью которого потребитель может проверить, есть ли купленное лекарство в системе маркировки. В самом Минпромторге “Ъ” пояснили, что перенос сроков могут рассмотреть для конкретных групп препаратов после анализа «технологической готовности» производителей к развертыванию системы мониторинга движения лекарств.

Источник “Ъ” в правительстве говорит, что необходимость отсрочки очевидна, «такие проекты за год сложно реализовать, международный опыт показывает, что в разных странах этот процесс занимал два-три года». По его словам, корректно было бы обязать к маркировке в 2018 году только производителей дорогостоящих препаратов, входящих в программу «Семь нозологий», их всего пятьдесят, и это не создаст пиковой нагрузки на систему.

Представители компании Stada CIS предлагают сдвинуть ввод маркировки на два года: в 2019-м начать внедрение системы для дорогостоящих препаратов, участвующих в госзакупках, а с 2021 года погрузить в нее все остальные. Заместитель главы компании Иван Глушков рассказал “Ъ”, что на заседании глава Росздравнадзора Михаил Мурашко впервые официально заявил о готовности рассмотреть варианты продления сроков, хотя согласия с конкретными предложениями не выражал. Отказа от маркировки дешевых препаратов, о чем просят их производители, глава ведомства категорически не поддерживает. В ответ на это Борис Шпигель, владелец ГК «Биотэк», одного из производителей дешевых лекарств, заявил, что это «последний этап разрушения отечественной фармацевтики, которое началось в 2010 году».

Совладелец фармзавода «Озон» (Самарская область, производит препараты средней стоимостью до 20 руб.) Виталий Алейников считает, что «пилот» по маркировке необходимо продлить до 2018 года, и тогда уже определить сроки тотального ее внедрения. «Но инициаторы проекта не согласны»,— добавил он. Господин Алейников рассказал, что в случае перехода на маркировку с 2018 года стоимость лекарств «Озона» вырастет примерно на 15%. «Часть нашей продукции — ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.— “Ъ”), стоимость которых регулируется, нам придется отказаться от производства примерно 100 млн упаковок (треть выпуска), и эти лекарства будут замещены более дорогими аналогами»,— резюмировал он.

Участники круглого стола высказывали опасения и в связи с передачей системы маркировки структурам «Ростеха», но, согласно протоколу совещания правительства по маркировке от 10 ноября (есть у “Ъ”), проект маркировки лекарств будет единственным, который в ведение госкорпорации не отойдет.

gmpnews