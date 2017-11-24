Крупнейшее российское производство имплантатов для травматологии запустили в Новосибирске

Крупнейшее в России производство отечественных титановых имплантатов для остеосинтеза (соединения отломков костей при переломах) запустили в Медицинском промышленном парке в Новосибирске. В год здесь выпускают 15 тыс. таких медицинских изделий.

«Появилась абсолютно новая линия по производству новых материалов для хирургии, для травмы — пластины остеосинтеза. В России всего три производства, которые занимаются выпуском подобных изделий. Одно из них (в Подмосковье) — это чистая локализация английской фирмы и ничего российского там нет. Второе производство в Рыбинске — там не производится и четверти тех изделий, которые производятся здесь», — сообщил в пятницу журналистам заместитель губернатора Новосибирской области Александр Титков.

Генеральный директор Медицинского технопарка Екатерина Мамонова сообщила, что до конца 2017 года в Медицинском промышленном парке откроется еще два производства: по выпуску лабораторного пластика и персонализированных медицинских имплантатов.

Медицинский промышленный парк, первая очередь которого открылась на базе Медтехнопарка летом 2016 года, позволит закрыть в среднем 30% потребностей России в различных изделиях медицинского назначения. Входящие в него компании занимаются выпуском протезов-имплантатов суставов, внешних экзопротезов, биодеградируемых конструкций для травматологии и ортопедии, аппаратных реабилитационных комплексов. Стоимость этих изделий в среднем на 25-30% ниже, чем у импортных аналогов. Совокупный оборот компаний составляет около 500 млн рублей, продукция поставляется во все российские регионы.

К 2019 году, после ввода в эксплуатацию третей очереди, производственная мощность парка должна составить 53 тыс. единиц продукции. Общий объем инвестиций во все этапы составляет 685 млн рублей.

ТАСС