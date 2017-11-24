Дешёвые лекарственные субстанции продолжают исчезать с рынка, заявила Кусайко

За последние 25 лет в России прекратили выпускать более 7,5 тысячи наименований субстанций. Такую статистику привела член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в ходе «круглого стола» в Совете Федерации.

«Причём это производство ликвидировано по экономическим причинам, — сказала сенатор. — Крупным фармацевтическим компаниям невыгодно выпускать дешёвые препараты, предприятия делают ставку на более дорогие, патентованные. Многие производители, прекратившие синтез субстанций, завозят их из других стран, например из Индии и Китая».

По данным парламентария, в настоящее время в Индии и Китае производится более половины отечественного рынка лекарственных субстанций. «Это приводит к задержке поступления лекарственных средств на рынок. Причина — продолжительная логистика и регистрация», — пояснила Татьяна Кусайко.

Вторым последствием произошедшего стало то, что лекарственные средства для педиатрии теперь нередко производятся путём измельчения таблеток.

pnp