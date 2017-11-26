Емкость коммерческого сегмента аптечного рынка РФ увеличилась на 11%

Емкость коммерческого сегмента аптечного рынка (лекарственные препараты, БАД, дополнительный аптечный ассортимент) по итогам трех кварталов 2017 г. достигла 814,6 млрд руб. в ценах продаж аптек, что на 11% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в аналитическом обзоре компании «АЛЬФА РЕСЕРЧ И МАРКЕТИНГ».

В натуральном выражении было реализовано около 5,2 млрд упаковок, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Наибольший вклад в аптечные продажи вносят лекарственные средства (ЛС): с января по сентябрь 2017 г. в денежном выражении около 73,7% всех продаж пришлось на ЛС, примерно 22,0% на прочие продажи и 4,3% продаж приходится на биологически активные добавки.

Динамика продаж коммерческого сегмента аптечного рынка, I-III кв. 2014-2017 гг.

Емкость коммерческого рынка БАД по итогам трех кварталов 2017 г. составила 35,15 млрд руб. в ценах продаж аптек, что на 15,5% выше, чем за аналогичный период 2016 г. В натуральном выражении было реализовано около 264,7 млн упаковок биологически активных добавок, что на 8,3% выше показателя предыдущего года.

За первые три квартала 2017 г. в розничном коммерческом секторе аптечного рынка наибольшее количество продаж БАД в натуральном выражении пришлось на ценовой сегмент до 50 рублей (58,5%), в этом сегменте лидерами продаж являются Гематоген, Асвитол и Аскорбин Ка Форте. Из-за дешевизны сегмента в стоимостном выражении на него приходится наименьшая доля – 8,5%. Лидером продаж биологически активных добавок в денежном выражении стал самый дорогой ценовой сегмент (от 500 рублей), его доля в денежном выражении составила 42,9%, а в натуральном выражении – 6,5% продаж розничного коммерческого сектора фармрынка БАД. Брендами-лидерами дорогого сектора стали Солгар, Фемибион и Максилак.

ТОР-20 корпораций в розничном коммерческом секторе аптечного рынка БАД (руб.), I-III кв. 2017 г.

gmpnews