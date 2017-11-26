Apteka.ru: количество интернет-заказов растет

На 46 неделе года (с 13 по 19 ноября) отмечен значительный рост посещаемости сайта Apteka.ru в сравнении с 45 неделей: количество уникальных посетителей увеличилось на 10%, общая посещаемость — на 6%.

Также по итогам 46 недели Apteka.ru зафиксировала увеличение доли групп «Медицинские изделия» и «Витамины (лекарственные средства)» в общем объеме сервиса в упаковках на 0,3% и 0,2% соответственно. Наиболее весомая группа «Лекарственные препараты» составила 51,6%, что на 0,6% меньше, чем на 45 неделе.

В группе «Лекарственные препараты» наибольший прирост по объему аптечных продаж через сервис Apteka.ru в упаковках относительно предыдущей недели показали подгруппы «Препараты для лечения геморроя» — на 90% и «Противоопухолевые препараты» — на 26%.

Среди всех товаров сервиса заметно приросли и вошли в десятку самых продаваемых Уголь активированный и Лейкопластырь бактерицидный: на 34% и на 218% соответственно.

«Фармацевтический вестник»