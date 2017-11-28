Дамбинима Самбуев станет министром здравоохранения Бурятии

В Улан-Удэ подвели итоги открытого конкурса на замещение вакантных должностей нескольких министров Республики Бурятии. Глава Бурятии Алексей Цыденов выбрал наиболее подходящих кандидатов, в том числе нового министра здравоохранения республики – им станет директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Дамбинима Самбуев.

Как сообщается на сайте республиканского правительства, отбор кандидатов на посты пяти министров, в том числе и министра здравоохранения, стартовал в октябре по инициативе Цыденова. Всего было подано 118 заявок. 25 ноября состоялся заключительный этап конкурса, в ходе которого глава республики провел собеседование с 18 финалистами и выбрал пятерых из них. В качестве министра здравоохранения он выбрал директора территориального ФОМС Дамбиниму Самбуева.

«Организаторы тестирования, эксперты РАНХиГС, отметили, что общий уровень подготовки кандидатов в Бурятии выше, чем у заместителей губернаторов некоторых регионов. Мы точно сформировали большой кадровый резерв. Я в республике мало кого знаю, и для меня самого этот конкурс показал наши возможности, какие люди у нас есть. Было очень тяжело сделать выбор, честно сказать. Вы все достойны. Рад, что у нас такие кадры», – отметил Цыденов.

Предыдущий министр здравоохранения Бурятии Валерий Кожевников, руководивший ведомством с 2002 года, был уволен по собственному желанию и назначен на пост заместителя главы полномочного представительства Республики Бурятии при Президенте РФ Владимире Путине в конце сентября 2017 года.

Источник: Правительство Республики Бурятии

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