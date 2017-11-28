«Ростех» пожаловался на нерентабельность производства живой вакцины

Производитель вакцин «Микроген», входящий в «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», заявил в письме к главе Минпромторга Денису Мантурову о необходимости вернуть живую вакцину от гриппа в Национальный календарь прививок, чтобы восстановить ее продажи.

Продажи живой вакцины упали в разы, когда с 2003 года основной ее покупатель в лице государства перешел на закупки инактивированной вакцины, сообщает «Микроген» в письме министру промышленности и торговли Денису Мантурову, с которым ознакомились «Ведомости».

«Микроген» жалуется на невозможность диверсифицировать производство иркутского филиала, где выпускается вакцина: производить другие лекарства там же, где вакцину, не позволяют правила надлежащей производственной практики (GMP). Чтобы поддержать производство, достаточно закупать 1 млн доз для людей из групп риска – работников образования, транспорта, коммунальной сферы, уверяет предприятие. Из-за низкого спроса производить живую вакцину нерентабельно, и «Микроген» не может инвестировать в развитие и совершенствовать технологии производства, написал уже Мантуров министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

В Минздраве не ответили Vademecum о том, получено такое поручение от Минпромторга или нет.

В мире всего три производителя живой вакцины от гриппа – «Микроген», AstraZeneca и Институт сывороток Индии, напоминает «Микроген» в письме Мантурову. Ведомство готово поддержать предложение закупать 1 млн доз для Национального календаря и рассматривают вариант выделения субсидий на возмещение части затрат на клинические исследования вакцины.

По данным Минздрава от поставщика вакцин для Национального календаря «Нацимбио», в 2017 году иммунизацию пройдут 60 млн человек. На 17 ноября привито от гриппа 64,3 млн человек, или 44,5% от численности населения, отчитывался Роспотребнадзор.

В начале года экс-гендиректор «Нацимбио» Марьям Хубиева обращалась в Минздрав с просьбой не ужесточать контроль за производством вакцин: это, по ее мнению, может привести к росту их себестоимости и негативным последствиям для отечественных производителей, в том числе для «Микрогена».

Источник: Ведомости

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