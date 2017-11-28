«Альфа Медика» начала выпуск медизделий в Новосибирске

«Альфа Медика» начала в Новосибирске производство медизделий для остеосинтеза, сообщает правительство региона. Объем инвестиций составил 30 млн рублей.

Компания начинает производить линейку имплантатов для накостного остеосинтеза, которые применяются для лечения переломов костей. В год здесь будут выпускать 15 тысяч таких изделий, оно будет крупнейшим производством имплантатов для травматологии в России, сообщает ТАСС.

К 2020 году в компании рассчитывают занять 10% российского рынка и продавать изделия за рубежом. Как утверждают в правительстве Новосибирской области, портфель заказов предприятия «сформирован на год вперед».

Производство запущено в Медицинском промышленном парке. Первая его очередь открылась в середине 2016 года. Ожидается, что с 2019 года производственная мощность парка должна составить не менее 53 тысяч единиц медицинских изделий. Этот парк стал первым федеральным проектом государственно-частного партнерства, на основе которого создано производство медицинской продукции.

В ноябре 2017 года Ассоциация международных производителей медизделий IMEDA направила на имя вице-премьера Ольги Голодец письмо, в котором предупредила о риске снижения доступности имплантируемых медизделий.

Источник: правительство Новосибирской области

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