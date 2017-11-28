ПАО «Биосинтез» приступает к строительству нового участка по производству твердых лекарственных форм

В начале ноября 2017 г. на ПАО «Биосинтез» прошло подписание договора на строительство нового участка по производству твердых лекарственных форм. По итогам тендера работы будет вести компания ООО «УНИКА инжиниринг». Строительство планируется закончить во II квартале 2018 г. Финансирование строительства осуществляется за счет собственных средств.

ПАО «Биосинтез» год от года увеличивает свой ассортиментный портфель за счет вывода на рынок новых востребованных в России дженериков. И этот проект не станет исключением. Мощность данного участка составит порядка 1,7 млрд таблеток в год. Участок будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием.

В структуре продаж предприятия производство твердых лекарственных форм занимает ведущие позиции. После завершения строительства предприятие сможет существенно увеличить свои производственные мощности по производству таблеток и удовлетворять потребности населения РФ в эффективных лекарственных средствах последних разработок, в том числе из списка ЖНВЛП.

Сегодня портфель предприятия насчитывает более 180 наименований лекарственных средств, более 70% которых представлены в данном списке. Среди них препараты различных фармакотерапевтических групп — антибактериальные, пищеварительные, желчегонные, спазмолитические средства и нестероидные противовоспалительные препараты, метаболические, противогрибковые и противомикробные средства и др.

Напомним, что предприятие в начале 2015 г. в числе первых получило российский сертификат GMP (№ GMP-0023-000030/15). В конце 2016 г. состоялась сделка по приобретению акций предприятия инвестором, в результате которой компания Sun Pharma, один из мировых лидеров по производству дженериков, стала основным держателем акций ПАО «Биосинтез». Компания Sun Pharma имеет бизнес на 5 континентах и 47 производственных площадках по всему миру, в России уже около 20 лет. В составе бизнеса и крупные предприятия по производству API современных молекул лекарственных средств. В портфеле компании такие известные бренды, как «Фарингосепт», «Фенюльс», «Кетанов», «Цифран» и др. На протяжении многих лет продукты компании выигрывали награды: «Фарингосепт» — «Марка № 1» и антиретровирусный препарат «Вирокомб» — «Платиновая унция».

Строительство нового участка — это своеобразный итог года и продолжение интеграционных процессов ПАО «Биосинтез» в глобальный бизнес SunPharma.

«Как ведущий производитель значимых и жизненно важных лекарственных препаратов мы заботимся о качестве жизни людей по всему миру. Наше видение родилось с пониманием того, где мы сейчас, и того направления, куда мы хотим двигаться», — отмечает руководство компании Sun Pharma.

Источник публикации: Сан Фарма

«Фармацевтический вестник»