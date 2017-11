В Черкесске работают над созданием лекарства от гайморита и синусита ПАО «Биосинтез» приступает к строительству нового участка по производству твердых лекарственных форм » Merck, Sharp and Dohme построит новый исследовательский центр в Великобритании Фармацевтическая компания Merck, Sharp and Dohme (MSD), известная в США и Канаде как Merck & Co., объявила о строительстве в Лондоне нового научно-исследовательского центра, что позволит создать 950 рабочих мест, сообщает Pharmaphorum. Merck & Co уже имеет подобные центры в Сан-Франциско (Калифорния) и Кембридже (Массачусетс). Как отметили в компании, новый центр позволит ей стать ближе к ведущим исследовательским центрам Европы и Великобритании. Строительство нового исследовательского центра приветствуется властями Великобритании, от которых многие компании, в т.ч. зарубежные, требуют гарантий обеспечения бизнеса после Brexit. Между тем, по информации газеты Daily Telegraph, другой фармацевтический гигант – американская компания Johnson & Johnson отложила планы строительства биотехнологического бизнес-инкубатора в британском Кембридже. Как заявили в J&J, у компании нет уверенности в политической и экономической стабильности Великобритании в процессе переговоров по выходу из Евросоюза. У компании пять таких центров в Северной Америке (JLabs) и один в Бельгии (Jlinx). Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»