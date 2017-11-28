В Черкесске работают над созданием лекарства от гайморита и синусита

В медицинском институте СевКавГГТА разрабатывают пробиотик для лечения лор-заболеваний, вызванных золотистым стафилококком. Отчет пятикурсницы Амины Узденовой о первом годе работы, проведенной на средства гранта конкурса молодых ученых «Умник», получил одобрение региональной комиссии. Год назад Амина получила 200 тыс. руб. как победительница в номинации «Медицина будущего». Если ее новая заявка на следующий год будет утверждена, к этой сумме добавят еще 300 тыс. руб.

В России частота заболеваемости синуситом и гайморитом оценивается на уровне 140 случаев на 1000 человек, причем показатель имеет тенденцию к росту. Количество пациентов с этими диагнозами увеличивается. Врачу-оториноларингологу все чаще приходится иметь дело с атипичным, стертым и затяжным течением болезней. Данное обстоятельство принято объяснять тем, что пациенты занимаются самолечением, бесконтрольно используют антибактериальные и антисептические препараты. Отсюда появление полирезистентных штаммов микроорганизмов, снижение клеточных и гуморальных факторов иммунитета.

«По этой причине применение пробиотика как альтернативы антибиотикам весьма актуально и крайне перспективно, – убеждена Амина Узденова. – В отдаленной перспективе мы сможем говорить о создании лекарственного средства в виде капель или аэрозоля, которое будет способствовать эрадикации золотистого стафилоккока в носовой полости».

Научный руководитель студентки, заведующий кафедрой биологии медицинского института Владимир Смеянов сам много лет занимается пробиотиками, имеет два патента по данной тематике, высокий индекс Хирша (13). Под его руководством на кафедре также ведется поиск регион-специфических пробиотиков, эффективных при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, проводится исследование по генно-инженерной терапии в сфере сосудистых заболеваний, а также изучается микробиология нативного кефира (формирование коллекции нативных грибков).

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»