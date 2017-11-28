Market access менеджеры в числе самых высокооплачиваемых специалистов на фармрынке

Market access менеджеры остаются одними из самых высокооплачиваемых специалистов на фармацевтическом рынке. По данным рекрутинговой компании Hays в России, средняя заработная плата опытных специалистов данного профиля составляет 280 тыс. – 330 тыс. рублей в месяц (гросс). В некоторых компаниях уровень компенсации может достигать 450 тыс. рублей в месяц.

Как отмечают консультанты Hays, уровень вознаграждения данных специалистов зависит от поставленных задач, опыта и масштаба бизнеса компании.

«При выполнении поставленных задач и KPI бонусы market access менеджера могут составлять до 30 % от годового дохода, — комментирует Марина Дмитриева, ведущий консультант практики «Медицина и фармацевтика» Hays в России. — Обязательной составляющей компенсационного пакета является наличие автомобиля. Инструментом мотивации сотрудников в данной роли могут быть опционы компании. Market access менеджеры могут их покупать и продавать, проработав в компании определенное время. Компании предлагают им также welcome-бонусы, но это скорее исключение».

По словам Марины Дмитриевой, для кандидатов, работающих в направлении «Доступ препаратов на рынок», крайне важно быть уверенным в репутации компании, качестве препаратов, а также работать в команде профессионалов. Именно поэтому финансовое вознаграждение и другие материальные составляющие не всегда являются решающими факторами для кандидата при принятии предложения от компании, подчеркивает эксперт.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»