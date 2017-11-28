Рейтинг аптечных сетей по итогам I — III кварталов 2017. Интерактивная аналитика

По итогам трех кварталов 2017 г. стоимостный объем аптечного рынка РФ достиг 823 млрд руб. с учетом БАД и допассортимента, на 1 октября 2017 г. действует 62 971 аптека. Наблюдается интересная тенденция по различным уровням консолидации аптечного ритейла.

Похоже, что ТОР3 оптимизировали свои ресурсы, наращивая выручку на одну аптечную точку, ТОР10 продолжают открывать новые аптеки, успешно справляясь с получением выручки как со старых, так и с новых аптек, а ТОР100 и ТОР300 увеличивают количество аптек.

Представляем рейтинг аптечных сетей по итогам I — III кварталов 2017 – приложение к статье «Северо-Кавказский акцент», опубликованной в «ФВ» №35 за 2017 г.

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

переключать вкладки,

изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,

просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.

Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 25 декабря 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».

«Фармацевтический вестник»