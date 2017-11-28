AstraZeneca создает новое совместное предприятие в Китае

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca намерена еще больше расширить свое и так значительное присутствие на китайском фармрынке путем создания совместного предприятия с частно-государственным инвестиционным фондом, сообщает Reuters.

AstraZeneca и Chinese Future Industry Investment Fund (FIIF), частично принадлежащая Государственной корпорации по развитию и инвестициям, станут равными владельцами фармацевтической компании Dizal Pharmaceutical.

За счет партнерства с китайским производителем AstraZeneca рассчитывает ускорить вывод на рынок КНР новых лекарственных средств.

Кроме того, намерения AstraZeneca соответствуют политике Пекина, направленной на развитии исследовательской деятельности в Китае, поскольку страна стремится к росту своей биотехнологической промышленности.

Недавно Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов КНР (CFDA) приняло меры по ускорению процесса одобрения новых лекарств, а местные финансовые организации стали охотнее оплачивать стоимость инновационных препаратов.

По условиям соглашения с AstraZeneca, к китайской компании перейдет вест научный и технологический потенциал Инновационного центра AstraZeneca в Китае (ICVC), в т.ч. эксклюзивные права на три экспериментальных препарата на доклинических стадиях разработки.

Взамен на активы Astra Zeneca FIIF предоставит финансирование разработок и помощь в заключении стратегических партнерств в Китае. Никаких единовременных выплат соглашением не предусмотрено. В случае, если разработанные Dizal препараты выйдут на рынок, AstraZeneca будет получать дивиденды от СП.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»