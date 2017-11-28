Китайские биотехнологические компании могут привлечь 10 млрд долл. в этом году

Инновационные фармкомпании Китая могут привлечь порядка 10 млрд. долл. от венчурных инвесторов, IPO и лицензионных соглашений с иностранными фармпроизводителями, сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на Financial Times. Марк Эллес, руководитель компании Celgene, недавно заключившей соглашение о глобальном стратегическом партнерстве в сфере онкологии с китайской биотехнологической компанией BeiGene, говорит о том, что в Китае имеют место реальные инновации, и что мультинациональным компаниям следует отбросить предубеждения относительно того, где им следует быть, и подумать о том, где происходят инновационные процессы.

По условиям вышеупомянутого соглашения, BeiGene передала права на экспериментальный ингибитор PD-1 под названием BGB-A317 компании Celgene на большинстве рынков, кроме азиатских, но включая Японию. Китайская компания получит предоплату в размере 263 млн долл., а также до 980 млн долл. в виде поэтапных платежей и роялти с будущих продаж BGB-A317. Celgene также приобрела долю в размере 150 млн долл. в акционером капитале BeiGene, которая проводит клинические исследования (КИ) двух онкологических препаратов и препарата для лечения анемии в США и Австралии.

В то время как большинство КИ, проводимых китайскими фармпроизводителями в США, находятся в ранних фазах, такие компании, как Zensun, идут дальше. Эта компания из Шанхая, которая сумела привлечь в текущем месяце инвестиции на сумму 76 млн долл., завершила КИ II фазы по препарату для лечения сердечной недостаточности Neucardin в Китае, Австралии и США и получила разрешение FDA на проведение КИ поздних фаз.

В августе с.г. компания WuXi Biologics и ее китайский партнер Harbin Gloria Pharmaceuticals продали исключительную лицензию на анти-PD-1 антитело GLS-010 американской биофармацевтической компании Arcus Biosciences почти за 816 млн долл. WuXi Biologics также привлекла 586 млн долл. в ходе IPO, проведенного в Гонконге в июне с.г., тогда как компания Zai Lab, специализирующаяся на разработке противораковых препаратов, привлекла в прошлом месяце 172 млн долл. в ходе IPO на фондовой бирже Nasdaq.

По словам Цзиньцзы У, президента компании-разработчика препаратов для лечения заболеваний печени Ascletis, которая в начале текущего года привлекла инвестиции в размере 100 млн долл., все больше венчурных капиталистов хотят инвестировать в биотехнологическую отрасль Китая. Он добавил также, что многие локальные фонды хотят инвестировать в инновационные компании.

Чэнбинь У, основатель EpimAB Biotherapeutics – стартапа, специализирующегося на разработке онкопрепаратов, который в текущем году привлек 25 млн долл. в виде инвестиций, предположил, что активизации инвестиционной деятельности способствовали изменения в результате реформ 2015 г., затронувших процесс регистрации ЛС в Китае.

Однако, некоторые инвесторы выразили озабоченность по поводу завышенных оценок стоимости компаний. Как отмечает Лян Линь из азиатского отделения фонда венчурного капитала Eli Lilly, которое, начиная с 2008 г., инвестировало почти 500 млн долл. в преимущественно китайские стартапы, большинство разрабатываемых в Китае «инновационных» препаратов на самом деле являются аналогами существующих ЛС, но нацеленными на внутренний рынок. Эксперт добавил, что оценки стоимости инновационных фармкомпаний в Китае сейчас намного выше, чем ранее, что вызывает озабоченность.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»