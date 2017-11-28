Греция выносит вопрос о доступности лекарств на Совет Европы

Греческое правительство вынесло проблему доступности лекарственных средств в стране на заседание Совета Европы по вопросу здравоохранения, которое состоится 8 днкабря 2017 г.

Ожидается, что министр здравоохранения Греции Андреас Ксантос вынесет на обсуждение возникшие разногласия с швейцарской фармацевтической компанией Roche, связанные с решением последней отозвать с греческого рынка противоопухолевый препарат.

По данным EURACTIV, решение Roche принято после того, как греческие власти пошли на антикризисные меры, предусматривающие принудительную 25% -ную скидку на все новые патентованные препараты.

Правительство Греции выразило недовольство решением Roche об изъятии препарата из продажи. Тогда швейцарская компания предложила, чтобы пациенты получали его бесплатно, что также не устроило власти, которые не захотели создавать прецедент.

По словам министра, провокационная политика Roche должна быть осуждена всеми политическими и общественными силами страны и институтами Евросоюза.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»