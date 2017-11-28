Философия спасения. Как клеточная терапия может продлить жизнь

Регенеративная медицина поможет восстаналивать утраченные ткани и органы, как прогнозируют эксперты.

Практической площадкой III Национального конгресса по регенеративной медицине, открывшегося в середине ноября в МГУ имени М. В. Ломоносова, стал посёлок Вольгинский Владимирской области.

Есть ли смелые идеи?

Первая выездная Индустриальная сессия Национального конгресса прошла на территории биотехнопарка «Генериум», где научные разработки в области регенеративной медицины уже воплощают на практике.

Место проведения первой Индустриальной сессии конгресса выбрано неслучайно: в этом международном биотехнологическом центре активно разрабатывают флагманские для России биотехнологические лекарственные средства и продуктыв.

Клеточные технологии сейчас — одно из приоритетных направлений развития науки, которое позволит продлить жизнь и улучшить её качество людям с неизлечимыми заболеваниями. Именно об этом говорили учёные и исследователи из 12 стран на сессии.

Открывая рабочую программу, генеральный директор АО «Генериум», профессор Дмитрий Кудлай, начал, однако, не с представления практических достижений резидентов биотехнопарка, чьи разработки уже получили высокие оценки мирового профессионального сообщества, а с рассказа об исторической и географической привлекательности места, где расположен уникальный в своем роде научный городок, об особом духе и удивительной природе этих мест.

Для высококвалифицированных специалистов, ведущих учёных, приехавших в Вольгинский из крупнейших научных центров мира, создана комфортная среда для работы и досуга. Сейчас в стадии доклинических исследований около 40 проектов, включая энзимы, моноклональные антитела и клеточные продукты, часть из которых не имеет аналогов в мире. Выпускаемые препараты представлены в основных сегментах российских федеральных программ лекарственного обеспечения.

На что нацелены?

Так, среди резидентов Вольгинского — единственная в мире компания, производящая полную линейку рекомбинантных факторов свёртывания крови, что устранило проблему обеспечения больных гемофилией препаратами отечественного производства. Средства, которые разработали и выпускают здесь, входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и применяются не только в РФ, но и за рубежом. Это дает возможность объединить разработчиков и производителей биотехнологических препаратов для лечения гемофилии, туберкулеза, рассеянного склероза, онкологических, сердечно-сосудистых и редких заболеваний и обеспечить российскую медицину биомедицинскими продуктами для терапии тяжёлых, неизлечимых и социально значимых заболеваний с акцентом на иммунотерапию онкологического профиля.

На территории научного городка в скором времени введут в строй уникальную объединённую аналитическую лабораторию, инновационное оборудование которой позволит также на условиях аутсорсинга проводить исследования по заказу медицинских и научных организаций. Эта компания — также один из резидентов биотехнопарка, объединившего разработчиков и производителей биотехнологических препаратов для лечения гемофилии, туберкулеза, рассеянного склероза, онкологических, сердечно-сосудистых и редких заболеваний.

Что-то из фантастики?

Интерес руководителей страны и профильных министерств к исследованиям в области биотехнологий вызван тем, что это одно из приоритетных направлений стратегии развития фармацевтической промышленности России на период до 2020 года.

Принятие в 2016 году законопроекта «Об обращении биомедицинских клеточных продуктов (БМКП)» создаёт правовую платформу развития клеточных технологий, признавая её авангардной отраслью науки, легализуя исследования и испытания, экспертизы БМКП.

Новый закон ввёл определение для биомедицинского клеточного продукта: это продукт, в составе которого есть выращенные клетки человека. То, что недавно было темой фантастических фильмов: искусственно воспроизведенные кожа, хрящи, кости и даже целые органы, специальные препараты для восстановления тканей. Специалисты регенерационной медицины говорят, что с помощью клеток можно восстановить даже зрение.

Биомедицинские клеточные продукты незаменимы при пересадке органов. Людям с тяжёлыми заболеваниями в скором времени не надо будет ждать донора, опасаться отторжения после операции.

Пока же вокруг клеточных технологий возникают самые невероятные суждения и мифы из области ненаучной фантастики. Впрочем, при более детальном знакомстве с темой непосвящённый человек нередко испытывает отрясение.

Какой орган… «напечатаем»?

Есть в клеточных технологиях области, кажущиеся пока невероятными, например, биопринтинг: 3D-печать с использованием клеток в качестве печатного материала.

Наш разговор с исполнительным директором частной компании 3D Bioprinting Solutions Юсефом Хесуани больше походил на обсуждение романа о будущем.

Специалисты лаборатории построили 3D-биопринтер, в 2015 г. напечатали конструкт щитовидной железы мыши и удачно пересадили его. В том же эксперименте с щитовидной железой кроме российских учёных работали греческие, бельгийские, американские специалисты. Юсеф рассказывает о прорывных технологиях просто, как об обычном явлении. По его словам, сейчас в лаборатории печатают трёхмерные конструкты для проведения исследований токсикологических и других эффектов лекарственных препаратов: трёхмерные конструкты печени и почек. Разрабатывают и другие тканевые конструкты. «Напечатанные» органы могут заменить лабораторных животных при испытаниях новых лекарственных препаратов, косметических средств.

Декан факультета фундаментальной медицины МГУ, академик Всеволод Ткачук, возглавивший оргкомитет конгресса, открывая мероприятие, заявил: «Мы стоим на пороге создания нового направления в науке, биологии регенеративных процессов».

Представитель компании Bone Therapeutics из БельгииТомас Лиенард отметил по итогам визита в биотехнопарк: «Мы увидели современное производство, впечатляющий жилой комплекс, и это всё очень целостное, завершённое. Среди ваших партнёров такие известные компании, как Argos Therapeutics из США, другие известные разработчики, которые, как и вы, своими работами ускоряют научный прогресс».

Массимилиано Цезарини, представлявший мирового лидера в области защитных технологий для ядерной медицины, компанию Comecer, отметил: «То, что мы здесь увидели, — исследовательский центр, производство, ваши разработки — находится на высоком мировом уровне. Это можно рассматривать как некий эталон организации научного и производственного процесса. И особенно впечатляет то, что центр такого уровня находится в посёлке Вольгинский, который мало кому известен в мире».

И эти отзывы, прозвучавшие на масштабном научном форуме, доказывают, что лечение без таблеток и операций, исцеление тяжелейших и летальных болезней, регенерация органов — это уже не миф, а ежедневная работа профессионалов.

Источник публикации: АО «Генериум»

«Фармацевтический вестник»